Gündem Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 14:23 , / 07 Nisan 2020 - 14:29

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte tesbih namazının kılınışı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar 7 Nisan’da bolca ibadet ediyor ve af diliyorlar. Bugün kılınabilecek nafile namazlar arasında teşbih namazı da bulunuyor. Tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu bu namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte tesbih namazının kılınışı...