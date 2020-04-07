Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte tesbih namazının kılınışı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar 7 Nisan’da bolca ibadet ediyor ve af diliyorlar. Bugün kılınabilecek nafile namazlar arasında teşbih namazı da bulunuyor. Tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu bu namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte tesbih namazının kılınışı...
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Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nde nafile namazlardan olan tesbih namazını kılmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? 4 rekattan oluşan, kerahat vakitlerinde kılınamayan bu namaz içerisinde her rekatta 75 adet tesbih okunuyor.
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TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR? Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
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TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? BİRİNCİ REKAT Tesbih namzına “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet ederek başlanılır. Sübhâneke duasını okuduktan sonra sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
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İKİNCİ REKAT İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.