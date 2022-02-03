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Tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekat? Tesbih namazı duası ve sureleri neler? Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı

#Tesbih Namazı#Regaip Kandili#Nafile Namaz

Tesbih namazının kılınışı, Regaip Kandili'nin gelmesiyle Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Üç aylara girilen Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Gecesinde Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle 'tesbih namazında okunacak dualar' ve tesbih namazı kılınış anlatımı Diyanet tarafından yayınlandı. Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan tesbih namazı, dört rekât olup “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek kılınıyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Tesbih namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, tesbih namazının fazileti ve kılınışı ile ilgili ayrıntılar.

1/6Tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekat Tesbih namazı duası ve sureleri neler Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazının nasıl kılınacağı, mübarek Regaip Kandili'nde ibadetlerini ihya edecek olanların gündeminde yer aldı. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre Regaip Kandili 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilecek. "Çç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevî bir mevsime girişin habercisi olan Regaip Kandili'nde kılınacak olan tesbih namazı Diyanet bilgisine göre kerâhet vakitlerinde kılınmıyor. Mendup (sevabı çok) olan namazlardan olan tesbih namazı cemaatle kılınan nafile namazlar arasında yer almıyor.

2/6TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

3/6Tesbih namazı ne zaman kılınır

Tesbih namazı ne zaman kılınır?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

4/6Tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekat Tesbih namazı duası ve sureleri neler Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

5/6Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi

Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?

Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle;

Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsî, el-Mebsût, II, 144).

6/6Tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekat Tesbih namazı duası ve sureleri neler Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı
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#Tesbih Namazı#Regaip Kandili#Nafile Namaz