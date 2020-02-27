Tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Tesbih namazının kılınışı

Müslüman aleminin özel günlerde kıldığı Tesbih namazı, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kandillerde Allah-u Teala'ya hamd ü senalar etmek için kılınan tesbih namazı, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte, Müslüman aleminin merakla araştırdığı tesbih namazının kılınışı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler



TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



Tesbih namazı için herhangi bir zaman sınırlaması yer almazken, genellikle yatsı namazının ardından kılınmaktadır.



Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.



Tesbih duası: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."



Her rekatta 75 kez tesbih duası okunurken şu sıralama dikkate alınır;



*Sübhâneke'den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),



*Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,



*Rükûda 10 kez okunur,



*Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,



*Birinci secdede 10 kez okunur,



*İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,



*İkinci secdede 10 kez okunur.



Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...