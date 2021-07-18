Gündem Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 - 02:33 | 18 Temmuz 2021 - 02:33

Terviye günü nedir, ne zaman 2021? Terviye günü ibadetleri nelerdir? İşte Terviye günü yapılacaklar

Terviye günü dini kaynaklarda Yevm-i Terviye olarak da adlandırılıyor. Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü Kurban Bayramı arefesinden bir gün öncesini temsil ediliyor. Bu yıl 18 Temmuz tarihine denk gelen Terviye gününde yapılacan ibadetler Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Din alimlerine göre, Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye ediliyor. Peki, Terviye günü ibadetleri nelerdir? İşte Terviye günü yapılacaklar ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.