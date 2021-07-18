Terviye günü nedir, ne zaman 2021? Terviye günü ibadetleri nelerdir? İşte Terviye günü yapılacaklar
Terviye günü dini kaynaklarda Yevm-i Terviye olarak da adlandırılıyor. Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü Kurban Bayramı arefesinden bir gün öncesini temsil ediliyor. Bu yıl 18 Temmuz tarihine denk gelen Terviye gününde yapılacan ibadetler Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Din alimlerine göre, Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye ediliyor. Peki, Terviye günü ibadetleri nelerdir? İşte Terviye günü yapılacaklar ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Terviye günü namazı ve ibadetleri bayrama az bir zaman kala Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. İslam aleminin manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da idrak edilecek, arefe günü ise 19 Temmuz olacak. Arefe gününden önceki gün olması nedeniyle terviye bu yıl 18 Temmuz'da gerçekleşecek. Hacıların, terviye gününde sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
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TERVİYE GÜNÜ NEDİR?
Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür. Arefe gününden önceki gün olması nedeniyle tevriye bu yıl 9 Ağustos 2019’a denk geldi.
Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.
Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.
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"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.
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TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ
1. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
2. Oruç tutmak: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
3. Namaz kılmak: Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir.
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TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?
Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina’da bulunup da zikreden mü’minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.