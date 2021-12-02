Tersane nedir? Selçuklu Tersanesi ve Tophanesinin tarihi
MasterChef’in 2 Aralık tarihli bölümünde Selçuklu Tersanesi ve Tophanesinin tarihiyle ilgili bilgilere yer verildi. Görüntüler ardından tersanenin işlevinin yanı sıra Selçuklu Tersanesi ve Tophanesinin tarihi merak konusu oldu. Peki, Tersane nedir? İşte Selçuklu Tersanesi ve Tophanesinin tarihi...
Tersane gemilerin inşa ve tamir edildiği tesise verilen addır. Tersane kelimesinin kökeni İtalyanca'da tersanà kelimesinden gelmektedir. Ürünleri yatlar, ticaret gemileri, endüstriyel gemiler ve savaş gemileri olabilir. Tersanelerin iç alanlarında malzemeler için istif depoları, vinçler, kızaklar, havuz, kesim / CNC, ön imalat, montaj, boru ve boya atölyeleri bulunur.
ALANYA TERSANESİ
Alanya Tersanesi ve Alanya Tophanesi Alanya'nın Selçuklu döneminden kalan tarihi yapılarıdır.Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın kenti almasından altı yıl sonra Kızılkule'nin yakınında 1228'de yapımına başlanmış ve bir yılda bitirilmiştir. Kemerli beş gözden oluşan tersanenin denize bakan cephesi 56.5 metre, derinliği 44 metredir. Tersane için seçilen yer, gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde planlanmıştır. Tersanenin giriş kapısındaki yazıt, Sultan Keykubat'ın armasını taşır ve rozetlerle süslüdür.
Alanya Tersanesi, Selçukluların Akdeniz'deki ilk tersanesidir. Daha önce Karadeniz'de Sinop Tersanesini yaptıran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile "iki denizin sultanı" unvanını almıştır. Tersanenin bir yanında mescit öteki yanında muhafız odası bulunur. Gözlerden birinde de zaman içinde körlenmiş bir kuyu vardır. Denizden teknelerle ya da Kızılkule'nin yanındaki surlardan yürüyerek ulaşılan Tersane'ye giriş ücretsizdir.
Alanya Tophanesi
Tersane'nin bitişiğinde denizden 10 metre yüksekliğinde bir kayaya tersaneyi korumak amacıyla yapılan Tophane vardır. 1228 yılında kesme taştan inşa edilen üç katlı ve dikdörtgen planlı yapıda aynı zamanda savaş gemileri için top döküldüğü bilinmektedir.
Tersane ve Tophane'nin Kültür Bakanlığı ve Alanya Belediyesi tarafından bir Denizcilik Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürmektedir.
Tersane ve Tophane'nin Kültür Bakanlığı ve Alanya Belediyesi tarafından bir Denizcilik Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürmektedir.