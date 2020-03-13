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DHA
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 21:54, /

Terminaller doldu taştı! Haberi duyan akın etti

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı.

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Açıklamanın ardından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti.

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Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

4SİVAS’TA OTOBÜS TERMİNALİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

SİVAS’TA OTOBÜS TERMİNALİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalının koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas’ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu

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Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas’ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.

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Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay’a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

7TOKATTA TATİLİ DUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERMİNALLERE AKIN ETTİ

TOKAT'TA TATİLİ DUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERMİNALLERE AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıkladı.

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Açıklamanın ardından Tokat’ta yüzlerce öğrenci şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Tokat Belediyesi şehir terminali ilk defa önemli bir yoğunlukla karşılaşırken, otobüs firmalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı firmaların sistemlerinde aşırı yoğunluktan kilitlenmeler yaşandı.

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Birçok öğrenci terminalden bilet alamadan ayrılmak durumunda kalırken, otobüs firmaları öğrencilerin mağdur olmaması için ek seferler koymaya başladı.

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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da yüzlerce öğrenci otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

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