DHA
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 21:54,
Terminaller doldu taştı! Haberi duyan akın etti
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı.
Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.
SİVAS’TA OTOBÜS TERMİNALİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalının koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas’ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas’ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
TOKAT'TA TATİLİ DUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERMİNALLERE AKIN ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıkladı.
Birçok öğrenci terminalden bilet alamadan ayrılmak durumunda kalırken, otobüs firmaları öğrencilerin mağdur olmaması için ek seferler koymaya başladı.
10