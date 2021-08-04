Termik santral nedir? Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ne zaman kuruldu? Milas Termik Santrali'nde son durum
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Personeli tahliye edilirken yanıcı ve patlayıcı maddeler de dışarı çıkarıldı. Yangına karşı mücadele aralıksız devam ederken termik santraldeki nitrojenin boşaltıldığı öğrenildi. Ülkemizde enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından önem arz eden termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeyi sağlıyor. Peki, termik santral nedir, nerelerde kullanılır? İşte, Milas Termik Santrali'nde son durum ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Termik santralin kullanım alanları Milas'taki alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşması ile bir kez daha gündeme geldi. Anadolu Ajansı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştığını, Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildiğini ve yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldığını bildirdi. Alevlerin termik santrale ulaşması endişelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gün boyu uçaklar, helikopterler söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar." dedi.
2
MİLAS TERMİK SANTRALİ'NDE SON DURUM
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı. Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.
Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan termik santrale müdahelenin devam ettiğini bildirerek, "Örneğin burada şu anda ülkemizin önemli iş adamlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var ki bu termik santral adeta yanma tehdidiyle karşı karşıya. Gün boyu uçaklar, helikopterler söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu olmasa söndürmek tabii ki kolay olacak. Bu mücadeleyi sürdürürken bir taraftan rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Kozalaklarla beraber bu tehdidini genişleterek devam ettiriyor. Biz sadece bunlarla savaşmıyoruz, mücadele etmiyoruz." dedi.
3
TERMİK SANTRAL NEDİR?
Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.
Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.
4
Çalışma Alanları:
•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri
•Isı depolama sistemleri
•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi
Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ne zaman kuruldu?
1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2’sini karşılamaktadır.
Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.
Kemerköy Termik Santrali'nde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.
6
Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi’nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.
Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali'nde 3 bin 500 dolayında personelin çalıştığı öğrenildi.