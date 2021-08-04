Termik santral nedir? Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ne zaman kuruldu? Milas Termik Santrali'nde son durum

MİLAS TERMİK SANTRALİ'NDE SON DURUM Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi.



Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı. Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.



Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan termik santrale müdahelenin devam ettiğini bildirerek, "Örneğin burada şu anda ülkemizin önemli iş adamlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var ki bu termik santral adeta yanma tehdidiyle karşı karşıya. Gün boyu uçaklar, helikopterler söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu olmasa söndürmek tabii ki kolay olacak. Bu mücadeleyi sürdürürken bir taraftan rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Kozalaklarla beraber bu tehdidini genişleterek devam ettiriyor. Biz sadece bunlarla savaşmıyoruz, mücadele etmiyoruz." dedi.