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Yozgat'taki 2 bin yıllık "Kral Kızı" Roma Hamamı ziyaretçilerini ağırlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yozgat#Kral Kızı#Roma Hamamı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 11:41

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Basilica Therma Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri oldu. Bölgeyi geçen yıl 50 bin turist ziyaret etti.