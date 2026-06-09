Yozgat'taki 2 bin yıllık "Kral Kızı" Roma Hamamı ziyaretçilerini ağırlıyor

SUYU ŞİFALI
Tarihi hamamı ziyaret edenlerden Celal Diril, Yozgat'a ailesiyle İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Roma Hamamı herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Suyu şifalı, anlatmaya gerek yok." dedi.
Tarihi hamamın etkileyici atmosfere sahip olduğunu dile getiren Diril, "Atmosfer gerçekten çok güzel. Çocukken de buraya geliyorduk. O zamanlar bu bölge henüz ortaya çıkmamıştı ama şimdi çok güzel olmuş. İki gün önce Nemrut Dağı'na çıktık. Orada yaşadığım büyüleyici atmosferi şu an burada da yaşıyorum. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor." diye konuştu.
Cemil Diril de tarihi yapıyı görmek ve termal sudan faydalanmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.