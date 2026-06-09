Yozgat'taki 2 bin yıllık "Kral Kızı" Roma Hamamı ziyaretçilerini ağırlıyor

"ÇOK GÜZEL BİR YER"

Hafta sonunu ailesiyle Roma Hamamı'nı gezerek geçirdiklerini anlatan Hamza Çelik "Çok güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve görür. Gezdikçe topraklarımızın ne kadar değerli ve güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan Aytekin Yücer de tarihi yapıda yapılan çevre düzenlemesinin eseri daha görünür hale getirdiğine dikkati çekti.

Çevre düzenlemesinin ardından bölgeye daha fazla turist geldiğini belirten Yücer, "Burada doğduğum için devamlı geliyoruz. Turistler geliyor, burayı geziyor ve ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Sarıkaya'mız için önemli bir değer. Tarihle iç içe çay içiyor, dinleniyoruz." şeklinde konuştu.