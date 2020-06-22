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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 10:12,

Ne yapıyorsun Maria?

Ünlü sporcu, sevgilisiyle birlikte çıktığı yürüyüşte terleyince kendine göre bir önlem aldı.

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1EMEKLİ OLDU AMA SPORDAN KOPMADI
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EMEKLİ OLDU AMA SPORDAN KOPMADI

Maskesiyle tempolu yürüyüş yapan yıldız terleyince ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

Backgrid USA, Instagram 

2ÇOK TERLEDİ
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ÇOK TERLEDİ

Bir süre önce tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan Maria Sharapova, önceki gün sevgilisi Alexander Gilkes ile birlikte Malibu'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi.

3MASKEYİ ÇIKARDI
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MASKEYİ ÇIKARDI

Maskesini çıkaran Maria Sharapova, pembe tişörtünü de kıvırdı.

4RAHATLAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ
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RAHATLAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Bu şekilde rahatlayan emekli sporcu sevgilisiyle birlikte yürüyüşüne devam etti. 

5İNGİLİZ İŞ ADAMI
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İNGİLİZ İŞ ADAMI

Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, 39 yaşında bir İngiliz iş adamı.

6KRALİYET AİLESİNE YAKIN
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KRALİYET AİLESİNE YAKIN

Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı. 

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Beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk, bir olimpiyat tekler gümüş madalyası bulunan 32 yaşındaki Sharapova, bu yılın başında tenis sporundan emekli olduğunu duyurmuştu.

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