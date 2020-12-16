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Hürriyet
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Ali AKSOYER-Osman BAKIR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 11:08 | 

Terkos Gölü'nde su çekilince tarihi yol ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su sevileri düşüyor. Son günlerde etkili olan yağışlar barajlarda bir puanlık artışı bile sağlayamadı. İstanbul'un önemli barajlarından Terkos Gölü'nde çekilen sular nedeniyle tarihi yol ortaya çıktı. İlk inlemede Roma döneminden kalmış olabileceği belirtilen yolla ilgili konuşan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Terkos Gölü kuraklık nedeniyle boşalınca bu tarihi yol ortaya çıktı. Bu tarihi yolun tescillenmesini ve kültür varlıklarımız arasındaki yeri almasını istiyoruz." dedi.

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