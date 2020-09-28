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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 17:04 | 

Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı

Terken Hatun'un tarihteki yeri ve hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte gündeme geldi. Dizide Terken Hatun karakterini Hatice Şendil canlandırıyor. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, siyasette de aktif olması nedeniyle Selçuklu döneminin Hürrem Sultan'ı olarak biliniyor. Peki, Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı

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Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesidir. “Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamınagelen bir unvandır. Terken Hatun’un Melikşah’tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur. Terken Hatun siyasî olaylarda aktif rol almıştır. Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Yönetimde çıkabilecek karışıkların önüne geçmek için Sultan Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun, Halife Muktedî’den oğlu Mahmud adına hutbe okutmasını istedi. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başardı.

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Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Terken Hatun İsfahan'dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle gündeme gelen Terken Hatun karakterini Hatice Şendil canlandıracak.

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