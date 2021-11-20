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Gündem
Haber Giriş: 20 Kasım 2021 - 14:12 | 

Teresa Fidalgo kimdir? Teresa Fidalgo'nun hayaleti hikayesi

"Teresa Fidalgo'nun hayaleti" Türk Instagram kullanıcılarının da gündeminde yer aldı. "Ben Teresa Fidalgo'nun hayaletiyim ve bu mesajı 20 kişiye göndermezsen sonsuza kadar seninle kalırım" şeklinde bir mesaj alan kullanıcılar, bu mesajın fotoğrafını çekip Instagram üzerinden paylaşıyor. Peki, Teresa Fidalgo kimdir? Teresa Fidalgo'nun hayaleti hikayesi

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1
Cadılar Bayramı öncesinde sosyal medyada yayılan Teresa Fidelgo hayaleti konuşuluyor. Teresa Fidelgo hayaleti ortaya atılan ilk hayalet iddiası değil. Hikayeye göre, Terasa Hidalgo 1983 yılında 37 yaşındayken geçirdiği kaza sonucunda ölen Portekizli genç bir kadın. Genel inanış doğrultusunda, 2003 yılında Teresa Fidalgo’nun kazasından 20 yıl sonra ortaya çıkan video sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.
2
Teresa Fidalgo ile ilgili popüler olan video David Rebordão, Portekizli ünlü yapımcı tarafından yazılmıştır. Gerçek bir hikâye değildir.
3
David Rebordão’nun kısa filmi “A Curva” adlı filmden bir kesit olan bu video interneti kasıp kavurmaktadır. Bu kısa film aslında 2003 yılında gösterime girmiş durumdadır.
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