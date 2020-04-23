Teravih saat kaçta? İlk teravih namazı saat kaçta? İl il teravih namazı saatleri
Ramazan ayı denilince ilk akla gelen ibadetlerden biri de teravih namazı oluyor. Corona virüsü önlemleri nedeniyle cuma namazı gibi evlerde kılınacak namazlardan biri de Teravih namazı olacak. Kutsal Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı, yatsı namazından sonra başlayıp sabah namazı vakti girinceye kadar devam ediyor. Teravih namazı ibadetini evde hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler saat araştırmalarına erkenden başladı. Peki, teravih saat kaçta? İlk teravih namazı saat kaçta? İl il teravih namazı saatleri
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Sabah saatlerinden bu yana teravih namazı saatleri merak konusu oldu. Ramazan ayının ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, her yıl kent merkezlerindeki camileri ziyaret ediyordu ancak bu yıl Corona virüsü tehdidi nedeniyle teravih namazı evlerde kılınacak. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak olanlar bu akşam ise ilk teravih namazı ibadetini gerçekleştirecek. Peki, ilk teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2020 Ramazan imsakiyesine göre il il teravih namazı saatleri...
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TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Tüm illerin teravih namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. TÜM TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.
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Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu.
Harameyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla kısaltılarak 10 rekat şeklinde eda edileceği belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.
İslam alimleri ve dini kuruluşlar, Müslümanlar için umre ziyaretinin yanı sıra iftar organizasyonları, teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayına günler kala Kovid-19 salgınından korunma konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor.
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Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.