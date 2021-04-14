Teravih namazı saatleri 2021: Teravih namazı vakti bugün saat kaçta? İşte 14 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri
Teravih namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında teravih namazını kılacak olanlar, yaşadıkları ilin namaz saatlerine riayet edecekler. Vatandaşlar, 'Teravih namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in 14 Nisan namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. İstanbul'da teravih namazı saat 21.13'de kılınacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il ilteravih namazı saatleri bilgisi.
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Teravih namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Teravih namazının evlerde kılınmasına karar verildi. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Teravih namazı bugün saat kaçta? İşte 14 Nisan teravih namazı saatleri
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2021 imsakiyesine göre İstanbul'da teravih namazı saat 21.13'de, Ankara'da 20.54'te, İzmir'de ise 21.13te kılınacak. Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor.
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.
Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.
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DİYANET'TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.
Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.