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TERAVİH NAMAZI SAATLERİ: İstanbul, İzmir ve Ankara'da teravih namazı saat kaçta? İşte il il teravih saatleri

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İl il teravih namazı saatleri Diyanet imsakiye 2022 ile açıklandı. İftar sonrası kılınacak olan teravih namazının saatleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde gündeme geldi. Teravih namazı vakitleri Ramazan'ın ilk gününde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında son iki yılda teravih namazları camilerde ve mescitlerde kılınamamıştı. 2 yıl aranın ardından camilerde ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılındı ve Ramazan boyunca kılınmaya devam edecek. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da teravih namazı saat kaçta? İşte il il teravih saatleri...

1/4TERAVİH NAMAZI SAATLERİ: İstanbul, İzmir ve Ankarada teravih namazı saat kaçta İşte il il teravih saatleri

Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. Teravih namazının saat kaçta kılınacağı merak edilen konulardan biri oldu. 2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılındı. Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca cemaat ile beraber teravih namazı ibadetini yerini getirecekler.

2/4TERAVİH NAMAZI SAATLERİ: İstanbul, İzmir ve Ankarada teravih namazı saat kaçta İşte il il teravih saatleri

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İşte il il teravih namazı saatleri

İstanbul teravih namazı saati: 20:58

Ankara teravih namazı saati: 20:40

İzmir teravih namazı saati: 21.00

3/4Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

4/4Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi

Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât, 53; Hâkim, el-Müstedrek, I, 327)Hz. Peygamberin, kadınların mescide gitmelerine izin verdiği, hatta Ramazan ve Kurban bayramları gibi toplumun beraberce kutladığı sevinçli günlerde onların da bayram sevincini yaşamaları için Bayram namazına gelmelerini teşvik ettiği bilinmektedir (Buhârî, Îdeyn 15, 21; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bununla birlikte Allah Resulü (s.a.s.) camiye gelecek kadınlara birtakım tavsiyelerde bulunmuş; dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 125) ve koku sürünmelerini yasaklamıştır (Müslim, Salât, 141-142).

Buna göre kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını gerekli hassasiyeti göstermeleri kaydıyla camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur. (Zeylaî, Tebyîn, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahr, I, 380).

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