Teravih namazı saatleri 2020: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre teravih namazı vakitleri
Teravih namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı, iftarlarını yaptıktan sonra teravih namazını idrak edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 namaz saatleri bilgisinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya dahil tüm illerin teravih namazı saatleri yer alıyor. İllere göre teravih namazı vakitleri ve saatleri Diyanet namaz saatleri ekranından öğrenilecek. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı bu akşam kaçta kılınacak? İşte, illere göre teravih namazı vakitleri...
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'Teravih namazı saat kaçta başlayacak?' ve 'teravih namazı saat kaçta kılınacak?' soruları Diyanet'in açıkladığı teravih namazı saatleri kapsamında merak ediliyor. Özellikle bu yıl corona virüsü önemleri nedeniyle teravih namazı ibadetini evde hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler, teravih namazı vakitleri ve saat araştırmalarına erkenden başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2020 Ramazan imsakiyesine göre il il teravih namazı saatleri...
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TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.
Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 26 Nisan Pazar günü İstanbul'da 21:32'de, Ankara'da 21:12'de, İzmir'de 21:30'da kılınacak.
Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.
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Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.
İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.
Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.
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Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.br> Ezan okunduktan sonra sırayla:
4 Rekât yatsının ilk sünneti4 Rekât yatsının farzı2 Rekât yatsının son sünneti20 Rekât teravih3 Rekât vitir namazı kılınır.
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Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.
İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.