Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir il il 25 Nisan teravih saatleri

EVDE TERAVİH NAMAZI İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayında insanların kendi evlerinde teravih namazını kılabileceklerini belirterek, "Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." dedi.



Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle ilk defa farklı bir ramazan ayı geçireceklerini söyledi.



Ramazan ayında insanların iftarlar vesilesiyle aynı sofrada buluşmalarının birlik ve beraberliği artırdığını ifade eden Maşalı, "Bu açıdan baktığımızda ramazan ayı buruk geçecek. Ancak şu da bir gerçek, dinimizin önemli özelliklerinden bir tanesi ibadetin herhangi bir yere ve mekâna has olmamasıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde, başka peygamberlere sunulmayıp da kendisine bahşedilen birtakım imtiyazlardan bahseder ve 'Yeryüzünün tamamı bana ibadet mekanı (mescit) bahşedilmiş ve temiz addedilmiştir.' sözleriyle yeryüzünün her noktasının mescit hükmünde kılınmasına işaret eder. Mescitler, ibadetlerimizi bir arada eda etme mekânlarıdır ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar, bunu mümkün kılmıyorsa bu demek değildir ki biz ibadetlerimizi aksatacağız. Bu sefer cemaatle ibadeti evlerimize taşıma imkânı bulabiliriz. Hane halkımızla, çoluğumuzla çocuğumuzla teravihin feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışabiliriz. Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." diye konuştu.