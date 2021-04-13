Teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte 13 Nisan il il yatsı namazı vakitleri
Teravih namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında milyonlarca Müslüman yatsı namazı vakitleri ile teravih namazı ibadetlerini idrak edecek. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, İstanbul'da teravih namazı saat 21.13'de, Ankara'da 20.54'te, İzmir'de ise 21.13'te kılınacak. Tüm illerde teravih namazı vakitleri farklılık gösterecek. Peki, Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? İşte, "3 Nisan il il yatsı namazı vakitleri ve teravih namazı saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Teravih namazı saatleri Ramazan ayında en çok Her yıl cemaatle birlikte camide kılınan Teravih namazı, koronavirüs nedeniyle Diyanet İşlerinin tarafından yapılan açıklama doğrultusunda evlerde kılınıyor. Teravih namazı yatsı namazının ardından kılınır, bu nedenle teravih namazı saati aynı zamanda yatsı namazı vaktidir. Peki, teravih namazı yarın saat kaçta? İşte il il yatsı namazı vakitleri...
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2021 imsakiyesine göre İstanbul'da teravih namazı saat 21.13'de, Ankara'da 20.54'te, İzmir'de ise 21.13'te kılınacak.
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.
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Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
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DİYANET'TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.
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Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.