MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTepkilerin odağındaki isim kendini böyle savundu!
GeriGündem Tepkilerin odağındaki isim kendini böyle savundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 11:17 | 

Tepkilerin odağındaki isim kendini böyle savundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Karadeniz’de hamsi avına 10 süreyle yasak getirildi. Öte yandan avlanması yasaklanan hamsinin boyları tartışılırken, 'yunuslar kontrollü avlansın' önerisiyle eleştirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş açıklamalarda bulundu. Yunusların, hamsi popülasyonunu etkilediği görüşünü öne süren Kocabaş, “'Yunuslar kontrollü avlatılsın' demişim diye günah keçisi ilan ediliyorum. Demedim ama popülasyon yönetimi diye bir kavram var. Onun arkasındayım" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi