Gündem Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 11:17 | 13 Ocak 2021 - 11:17

Tepkilerin odağındaki isim kendini böyle savundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Karadeniz’de hamsi avına 10 süreyle yasak getirildi. Öte yandan avlanması yasaklanan hamsinin boyları tartışılırken, 'yunuslar kontrollü avlansın' önerisiyle eleştirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş açıklamalarda bulundu. Yunusların, hamsi popülasyonunu etkilediği görüşünü öne süren Kocabaş, “'Yunuslar kontrollü avlatılsın' demişim diye günah keçisi ilan ediliyorum. Demedim ama popülasyon yönetimi diye bir kavram var. Onun arkasındayım" dedi.