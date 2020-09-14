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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 10:36 | 

Tepkilere rağmen Şevval Şahin'den Boğaz’da 21. yaş partisi!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in geçen şubattan beri aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral’ın 30 Ağustos’taki doğum gününde İstanbul’daki evinde büyük bir parti vermişti.

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Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı.

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Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral çifti bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

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Şahin, 21 yaşına bastı. Sevgililer yine parti verip arkadaşları ile eğlendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı parti tepkilere neden oldu.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları grubu sorumsuzlukla suçladı. 'Sizin şımarıklığınızı bizler çekmez zorunda değiliz' mesajıyla partiye katılanlara tepki gösterdiler.

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Şevval Şahin 21 yaşına bastı, verilen partide sosyal mesafeye uyulmaması tepki çekti

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