Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 74 yaşında yaşamını yitirdi. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Duralı yazdığı kitapları ve makaleleriyle Türkiye’de felsefenin merkezi bir yer edinmesinde önemli bir rol oynadı. 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent olan Teoman Duralı, uluslararası felsefe camiasında da ülkemizi temsil etti.