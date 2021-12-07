Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı hakkında bilgiler
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür olan Duralı, hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülüne layık görülen ve felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eseri bulunan Teoman Duralı, son olarak TRT ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' adlı programı yapmıştı. Felsefe denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Duralı, Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok isim yetiştirmişti. Peki, Teoman Duralı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı ve biyografisi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 74 yaşında yaşamını yitirdi. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Duralı yazdığı kitapları ve makaleleriyle Türkiye’de felsefenin merkezi bir yer edinmesinde önemli bir rol oynadı. 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent olan Teoman Duralı, uluslararası felsefe camiasında da ülkemizi temsil etti.
TEOMAN DURALI KİMDİR?
1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu. Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eseri bulunmaktadır.
1977 yılında doktorasını tamamlayan, 1978 yılında NATO bursu ile Paris’te biyoteknoloji seminerlerine katılan; Mayıs 1982’de Yardımcı Doçent, Ekim 1982’de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tez ile Doçent ve 1985’te ABD Penn State University’de tamamladığı “Kant’ın A Priori Bilgi İstidâtı” adlı çalışmasının ardından 1988’de mezun olduğu bölümde Profesör olan Teoman Duralı, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde derslerine ve akademik çalışmalarına devam ediyordu.