Tenceresini alan çığlık çığlığa pencereye, balkona çıktı
Tüm dünya coronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Virüse yakalananlar, hayatını kaybedenler, onların yeniden hayata tutunması için canlarını tehlikeye atanlar... Kısacası tüm dünya eşi benzeri görülmemiş günlerden geçiyor.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS
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İşte bu dönemde dünyanın her yerinde hiç değişmeyen bir durum var. Sağlık çalışanları kendi canları pahasına hastaları iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bazen onlar da virüse yakalanıp hastaneye düşüyor ya da hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanlarının bu olağanüstü çabası ise hiçbir yerde görmezden gelinmiyor. Ünlü ünsüz herkes pencerelere, balkonlara çıkıp ellerine geçirdikleri zil, tencere, tava kimi zaman da ıslıklarla onları alkışlıyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden sağlık çalışanlarını alkışlayan insan manzaraları.
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Oyuncu Sarah Silverman da New York'ta sağlık çalışanlarını alkışlayanlar arasındaydı.
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İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, Madrid'deki evinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek verdi.
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Burası salgının en çok etkisini gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'nın Milano kenti.
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Milano'da halk ülke bayraklarıyla sağlık çalışanlarını alkışladı.
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Yine İtalya'nın Milano kentinden bir görüntü.
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Burası İngiltere, Stockton on Tees. Bir bakımevinde kalan yaşlılar sağlık çalışanlarını böyle alkışladı.
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Stockton on Tees'de bir sokak. Polisler de sağlık çalışanları için alkış tuttu.
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New York'ta bir çift sağlık çalışanlarını alkışlayanlar arasındaydı.
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Bir New Yorklu alkışlara elindeki çanı çalarak destek verdi.
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New York'tan bir başka görüntü.
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Bir New York'lu siyah eldivenleriyle alkışa destek verdi.