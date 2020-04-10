Tenceresini alan çığlık çığlığa pencereye, balkona çıktı

İşte bu dönemde dünyanın her yerinde hiç değişmeyen bir durum var. Sağlık çalışanları kendi canları pahasına hastaları iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bazen onlar da virüse yakalanıp hastaneye düşüyor ya da hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanlarının bu olağanüstü çabası ise hiçbir yerde görmezden gelinmiyor. Ünlü ünsüz herkes pencerelere, balkonlara çıkıp ellerine geçirdikleri zil, tencere, tava kimi zaman da ıslıklarla onları alkışlıyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden sağlık çalışanlarını alkışlayan insan manzaraları.