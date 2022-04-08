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Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı! Makbuzlarıyla ortada kaldı

#Bursa#Arsa#Mahkeme

Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı. Kendisine gülüneceğini düşünerek kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, 'Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben biran önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz' diye konuştu.

1/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
2/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
3/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
4/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
5/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
6/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
7/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
8/8Tencere seti alana bedava arsa kampanyasına katıldı Makbuzlarıyla ortada kaldı
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#Bursa#Arsa#Mahkeme