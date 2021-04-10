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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA - Olcay DÜZGÜN/DHA
Haber Giriş: 10 Nisan 2021 - 07:00 | 

Temmuza kadar 32 milyon aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 40 yaş üstünün aşılanmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu da temmuz başına kadar 32.4 milyon kişinin aşılanması demek. Bilim Kurulu üyeleri bu hedefi ve 40 yaş üstünün aşılanmasının ne anlama geldiğini Hürriyet’e değerlendirdi...

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, haziran sonuna kadar Türkiye nüfusunun 32.4 milyonu aşılanmış olacak.

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Şimdiye kadar sağlık personeli ile 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aşılandı.

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Aşılanmasına başlananlar arasında ise Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı personel, İçişleri Bakanlığı’na bağlı personel, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan personel, cezaevlerinde kalanlar, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektöründe çalışanlar, 60-64 yaş arası bireyler bulunuyor.

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Aşıda yeni hedeflere ilişkin Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri şöyle:

5SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR KRİTER

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR KRİTER

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 40 yaş ve üzerinin haziran sonuna kadar aşılanması ülkenin önemli bir nüfus popülasyonunun bağışık olmasını sağlar. Çünkü hastalığı ağır atlatanlar bu gruplarda olduğu için aşılama, yorulmuş sağlık personeline de katkı sağlayacaktır.

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14 Ocak günü sağlık personeli ve bir süre sonra 65 yaş üstünün aşılanmalarına başlanmıştı. Bu kişiler iki doz aşılarını oldular.

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Eğer temmuz sonuna kadar 20 yaş üzerinin aşılanması da tamamlanırsa ciddi bir oranı yakalarız. Toplum bağışıklığı oluşabilmesi için sırası gelen herkesin aşı yaptırması önemli.

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Aşı olmayanların sayısı çok olursa, toplum bağışıklığı konusunda sorunlar olacaktır. Özellikle varyant virüslerin arttığı son günlerde herkesin ulaşabildiği aşıyı yaptırması çok önemli.

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Yerli aşının ikinci faz çalışması tamamlanmak üzere. Bu aşıda sonuçların iyi çıkması durumunda, hemen üçüncü faza geçilmesi ve çok yakın zamanda yerli aşılarla ülkenin tanışması da mümkün olabilecek. Belki de Sinovac aşısını tamamlamış sağlık personeli ve 65 yaş üstü vatandaş, ikinci dozlarını yerli aşı ile olabilecek.

10ÇALIŞANLARI AŞILAMAK BULAŞI ENGELLER

ÇALIŞANLARI AŞILAMAK BULAŞI ENGELLER

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: 40 yaşa kadar aktif çalışan yani toplumun içinde bulunması gereken bireylerin aşılanması, bulaşın önlenmesini sağlayacaktır. Ne kadar çok kişiyi aşılarsak, salgın sürecini de o kadar kontrollü biçimde yönetebiliriz.

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Bu durum hastaneye başvuruları, yoğun bakımlara yatışı, ölüm oranlarını azaltacaktır. Yerli aşıda en önde giden Erciyes Üniversitesi. Beklentimiz haziran-temmuz gibi faz-3 çalışmalarının bitirilip eylül-ekim gibi normal aşılama sürecine başlanması yönünde.

12İŞTE TÜRKİYE’DEKİ 40 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS

İŞTE TÜRKİYE’DEKİ 40 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS

40-44 YAŞ..... 6.235.110

45-49 YAŞ.... 5.563.666

50-54 YAŞ.... 4.584.632

55-59 YAŞ..... 4.577.587

60-64 YAŞ..... 3.574.394

65-69 YAŞ..... 2.938.715

70-74 YAŞ...... 2.131.705

75-79 YAŞ..... 1.355.346

80-84 YAŞ....... 861.199

85-89 YAŞ....... 466.748

(+) 90 YAŞ........ 199.842

* 2020 yılı rakamlarına göre...

13YERLİ AŞIDA SONA GELİNİYOR: FAZ-2’DE 2. DOZ TAMAM

YERLİ AŞIDA SONA GELİNİYOR: FAZ-2’DE 2. DOZ TAMAM

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geliştirilen yerli aşı adayının faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmış ve 14 Aralık’ta tamamlanmıştı. İnaktif aşının faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı.

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Gönüllülere faz-2'de ilk doz uygulaması 13 Mart'ta tamamlandı. Ardından ikinci doz uygulama başladı.

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Faz-2'de ikinci doz çalışmalarında son gönüllülere uygulanması da dün tamamlandı.

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “İkinci dozlamadan sonra özellikle 2 veya 3 hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koyacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Nisan sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecek" dedi. (Olcay DÜZGÜN/DHA)

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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