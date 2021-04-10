Temmuza kadar 32 milyon aşı

Yerli aşının ikinci faz çalışması tamamlanmak üzere. Bu aşıda sonuçların iyi çıkması durumunda, hemen üçüncü faza geçilmesi ve çok yakın zamanda yerli aşılarla ülkenin tanışması da mümkün olabilecek. Belki de Sinovac aşısını tamamlamış sağlık personeli ve 65 yaş üstü vatandaş, ikinci dozlarını yerli aşı ile olabilecek.