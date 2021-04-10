Temmuza kadar 32 milyon aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 40 yaş üstünün aşılanmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu da temmuz başına kadar 32.4 milyon kişinin aşılanması demek. Bilim Kurulu üyeleri bu hedefi ve 40 yaş üstünün aşılanmasının ne anlama geldiğini Hürriyet’e değerlendirdi...
Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, haziran sonuna kadar Türkiye nüfusunun 32.4 milyonu aşılanmış olacak.
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Şimdiye kadar sağlık personeli ile 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aşılandı.
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Aşılanmasına başlananlar arasında ise Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı personel, İçişleri Bakanlığı’na bağlı personel, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan personel, cezaevlerinde kalanlar, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektöründe çalışanlar, 60-64 yaş arası bireyler bulunuyor.
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Aşıda yeni hedeflere ilişkin Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri şöyle:
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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR KRİTER
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 40 yaş ve üzerinin haziran sonuna kadar aşılanması ülkenin önemli bir nüfus popülasyonunun bağışık olmasını sağlar. Çünkü hastalığı ağır atlatanlar bu gruplarda olduğu için aşılama, yorulmuş sağlık personeline de katkı sağlayacaktır.
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14 Ocak günü sağlık personeli ve bir süre sonra 65 yaş üstünün aşılanmalarına başlanmıştı. Bu kişiler iki doz aşılarını oldular.
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Eğer temmuz sonuna kadar 20 yaş üzerinin aşılanması da tamamlanırsa ciddi bir oranı yakalarız. Toplum bağışıklığı oluşabilmesi için sırası gelen herkesin aşı yaptırması önemli.
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Aşı olmayanların sayısı çok olursa, toplum bağışıklığı konusunda sorunlar olacaktır. Özellikle varyant virüslerin arttığı son günlerde herkesin ulaşabildiği aşıyı yaptırması çok önemli.
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Yerli aşının ikinci faz çalışması tamamlanmak üzere. Bu aşıda sonuçların iyi çıkması durumunda, hemen üçüncü faza geçilmesi ve çok yakın zamanda yerli aşılarla ülkenin tanışması da mümkün olabilecek. Belki de Sinovac aşısını tamamlamış sağlık personeli ve 65 yaş üstü vatandaş, ikinci dozlarını yerli aşı ile olabilecek.
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ÇALIŞANLARI AŞILAMAK BULAŞI ENGELLER
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: 40 yaşa kadar aktif çalışan yani toplumun içinde bulunması gereken bireylerin aşılanması, bulaşın önlenmesini sağlayacaktır. Ne kadar çok kişiyi aşılarsak, salgın sürecini de o kadar kontrollü biçimde yönetebiliriz.
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Bu durum hastaneye başvuruları, yoğun bakımlara yatışı, ölüm oranlarını azaltacaktır. Yerli aşıda en önde giden Erciyes Üniversitesi. Beklentimiz haziran-temmuz gibi faz-3 çalışmalarının bitirilip eylül-ekim gibi normal aşılama sürecine başlanması yönünde.
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İŞTE TÜRKİYE’DEKİ 40 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS
40-44 YAŞ..... 6.235.110
45-49 YAŞ.... 5.563.666
50-54 YAŞ.... 4.584.632
55-59 YAŞ..... 4.577.587
60-64 YAŞ..... 3.574.394
65-69 YAŞ..... 2.938.715
70-74 YAŞ...... 2.131.705
75-79 YAŞ..... 1.355.346
80-84 YAŞ....... 861.199
85-89 YAŞ....... 466.748
(+) 90 YAŞ........ 199.842
* 2020 yılı rakamlarına göre...
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YERLİ AŞIDA SONA GELİNİYOR: FAZ-2’DE 2. DOZ TAMAM
Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geliştirilen yerli aşı adayının faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmış ve 14 Aralık’ta tamamlanmıştı. İnaktif aşının faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı.
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Gönüllülere faz-2'de ilk doz uygulaması 13 Mart'ta tamamlandı. Ardından ikinci doz uygulama başladı.
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Faz-2'de ikinci doz çalışmalarında son gönüllülere uygulanması da dün tamamlandı.
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “İkinci dozlamadan sonra özellikle 2 veya 3 hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koyacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Nisan sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecek" dedi. (Olcay DÜZGÜN/DHA)