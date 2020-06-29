Temmuz zammı ne zaman belli olacak? Gözler emekli maaşına yapılacak zam oranında
Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl başında (ocak) ve yıl ortası (temmuz) olmak üzere yılda iki defa enflasyon oranına göre maaşlarına zam alıyor. Peki, Temmuz zammı ne zaman belli olacak?
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Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak ayı ardından temmuz da da maaşlarına zam alacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Ocak ayında yüzde 6,49 olan zammın temmuz ayında kaç olacağı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netleşecek.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekli temmuz zammı ile ilgili tahminlerini köşesinde okuyucularıyla paylaştı. İşte, Noyan Doğan’ın emekli temmuz zam oranıyla ilgili yorumu…
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“4.57 ZAM KESİN GÖZÜKÜYOR”
TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.
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EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.