Temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur maaşı temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler

OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.