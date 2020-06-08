Temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur maaşı temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler
Emekli ve memur maaşı temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Emeklilerin ve memurların maaşlarına her yıl ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon oranına göre temmuz ayında yapılacak zammın maaşlarına nasıl yansıyacağını merak eden binlerce emekli ve memur internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, temmuz zammı belli oldu mu? Peki, emekli ve memur maaşı temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler...
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Emekli ve memur maaşına ocak ayında yapılan zammın ardından gözler temmuz zammına çevrildi. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak. Vatandaşlar heyecanla temmuz zammının açıklanacağı haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyorlar.
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Enflasyon farkları ile maaş hesaplarına yatırılacak olan yeni emekli ve memur maaşları, meslek dallarına göre değişiklik gösterecek. 3 Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.
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OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.