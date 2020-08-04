Temmuz enflasyon oranı açıklandı! İşte 2020 temmuz ayı enflasyon oranı

Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. TÜİK her ayın başında bir önceki ayın enflasyon oranını açıklıyor. Enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 artış gösterdi.



ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 artış gösterdi.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.



Yıllık en düşük artış %5,81 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.