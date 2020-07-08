Gündem Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 08:38 , 08 Temmuz 2020 - 08:39

Temmuz emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan emekli ve memurlar için sevindiren haber geldi. Bu yıl temmuz ayında ne kadar zam alacağını sabırsızlıkla bekleyen emekli ve memurlar için zam oranları belli oldu. Peki, Temmuz emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?