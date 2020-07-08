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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 08:38,

Temmuz emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan emekli ve memurlar için sevindiren haber geldi. Bu yıl temmuz ayında ne kadar zam alacağını sabırsızlıkla bekleyen emekli ve memurlar için zam oranları belli oldu. Peki, Temmuz emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

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Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarına zam geldi. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam alacak olan memurların, yüzde 1.75 de enflasyon farkı olacak ve toplam zam oranı yüzde 5.75 olacak. İşte, emekli ve memur zammı hakkında tüm gelişmeler...

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Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi.

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TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

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Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

5ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU
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ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

2020’nin temmuz-aralık döneminde görevdeki memurların zam oranı yüzde 5.75 oldu. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 4.152 liraya çıkacak. Memurlar ocak ayında ise maaşlarını yüzde 5.49 zamlı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2020 temmuz-aralık dönemine ait mali ve sosyal haklara yönelik genelge yayımladı. Genelgeye göre, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 5.75 arttırıldı. Yine aynı genelgeyle kamuda ortalama ücret tavanı 15.384 liraya yükseltildi.

6UNVANLARINA GÖRE MAAŞLAR
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UNVANLARINA GÖRE MAAŞLAR

Temmuz ayındaki yeni zamla birlikte; kamuda çalışan 1. derece 4. kademede; genel müdür (1/4) 14 bin 72 lira, daire başkanı 11.458 lira, uzman 9.756 lira, gelir uzmanı 6.517 lira, mühendis 6.868 lira, öğretmen 5 bin 50 lira, hemşire 5.468 lira, avukat 6.531 lira, polis memuru (8/1) 5.282 lira, profesör 11.852 lira, öğretim görevlisi (7/1) 6.209 lira alacak.

7EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU
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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814 TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL

Yeni: 1886 TL SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL

Yeni: 2233 TL EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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