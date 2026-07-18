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Temmuz ayında 6 metrelik karla mücadele sürüyor

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#Karla Mücadele#Kars #Yayla
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:45

Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Kars'ta görev yapan "kar kaplanları" besicilerin yaylalara ulaşabilmesi için yaz ortasında metrelerce karı iş makineleriyle temizledi. Ekipler, yayla yollarında yer yer 5 ila 6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.