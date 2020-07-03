Temmuz ayı kira artış oranı 2020! TÜFE Kira artışı hesaplama

Temmuz 2020 enflasyon oranı kira artış miktarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip. Peki, Temmuz 2020 enflasyon oranı kiralara nasıl yansıyacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI



Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.



Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.



İşte kiraya göre artış oranları:



Eski kira: 1000 lira



Yeni kira: 1118 lira