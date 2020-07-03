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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 11:37,

Temmuz ayı kira artış oranı 2020! TÜFE Kira artışı hesaplama

Temmuz ayı kira artış oranı, enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendirilecek. Kira sözleşmesini her yıl temmuz ayında yenileyen kişiler için önem arz eden Temmuz ayı kira artış oranı, bu yıl yüzde 11,88 oranında gerçekleşecek. Peki, bu kapsamda temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı kira atış oranı hesaplama adımları

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Temmuz 2020 enflasyon oranı kira artış miktarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip. Peki, Temmuz 2020 enflasyon oranı kiralara nasıl yansıyacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI

Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1118 lira

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Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1230 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1342 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1454 lira

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Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1566 lira

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1678 lira

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1790 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1901 lira

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Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2013 lira

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2125 lira

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2237 lira

Eski kira: 2250 lira

Yeni kira: 2517 lira

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2797 lira

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3076 lira

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3356 lira

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