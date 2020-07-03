Temmuz ayı kira artış oranı 2020! TÜFE Kira artışı hesaplama
Temmuz ayı kira artış oranı, enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendirilecek. Kira sözleşmesini her yıl temmuz ayında yenileyen kişiler için önem arz eden Temmuz ayı kira artış oranı, bu yıl yüzde 11,88 oranında gerçekleşecek. Peki, bu kapsamda temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı kira atış oranı hesaplama adımları
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Temmuz 2020 enflasyon oranı kira artış miktarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip. Peki, Temmuz 2020 enflasyon oranı kiralara nasıl yansıyacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI
Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.