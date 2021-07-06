Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler
Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Bayram öncesi maaşlarını hesaplarında görmek isteyen emekliler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, emekliler için maaş ödemesinin bayram öncesi yapılacağını söyledi. Peki, temmuz ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
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Emekli maaşı ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu ayki maaşlarını ne zaman alacağını sorgulayan emekliler, bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalara odaklandı. İşte, temmuz ayı emekli maaşları hakkında son durum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
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"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz."
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Henüz net ödeme tarihi bilgisi paylaşılmadı. Bu kapsamda detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.