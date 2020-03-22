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Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 07:00, /

Temizlik işi erkeklerde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmanın ilk ve en önemli şartı; temizlik.

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Evden dışarı adım atmayan ünlüler de bugünlerde kendini temizliğe verdi.

2Anneye yardım

Anneye yardım

Günlerini evde geçrien Tolga Güleç, annesine yardım etmek için kolları sıvadı. Evin dört bir yanını silen oyuncu, “İş başa düştü. Annem talimat veriyor, ben temizliyorum. Bugünlerde herkes temizliğe dikkat etmeli” dedi.

3Yerleri sildi

Yerleri sildi

Anıl İlter de evinde boş durmadı, temizliğe soyundu. Eline bezi alan oyuncu, yerleri sirkeli suyla ovarak sildi.

4Hijyenik yaşa

Hijyenik yaşa

Eldivenini takıp temizliğe girişen Onur Büyüktopçu, sevenlerine mesaj yolladı: “Evde kal. Acil bir durum yoksa, işe gitmek zorunda da değilsen evinden dışarı çıkma lütfen. Marketten aldığın veya dışarıdan söylediğin her şeyi mutlaka dezenfekte et. Evde kaldığın süre boyunca da hijyenik yaşamayı unutma. Bugünler de geçecek. Sabırlı olalım, sevdiklerimize uzaktan sarılalım.”

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