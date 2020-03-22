Temizlik işi erkeklerde

Hijyenik yaşa Eldivenini takıp temizliğe girişen Onur Büyüktopçu, sevenlerine mesaj yolladı: “Evde kal. Acil bir durum yoksa, işe gitmek zorunda da değilsen evinden dışarı çıkma lütfen. Marketten aldığın veya dışarıdan söylediğin her şeyi mutlaka dezenfekte et. Evde kaldığın süre boyunca da hijyenik yaşamayı unutma. Bugünler de geçecek. Sabırlı olalım, sevdiklerimize uzaktan sarılalım.”