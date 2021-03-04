Temizlik Benim İşim neden yok, bugün yok mu? Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK? Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



FOX TV YAYIN AKIŞI



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 Masumiyet



16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık



16:15 Zuhal Topal’la Sofrada



19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber



