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Televizyon
Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 15:04 | 

Temizlik Benim İşim neden yok, bugün yok mu? Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte programa dair detaylar

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Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar

2TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

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