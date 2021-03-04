Temizlik Benim İşim neden yok, bugün yok mu? Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu
Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte programa dair detaylar
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Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar
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TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?
Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.