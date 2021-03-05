Temizlik Benim İşim bugün var mı, saat kaçta? 5 Mart Fox TV yayın akışı
Temizlik Benim İşim’in bugün olup olmadığı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Dün Fox TV yayın akışında programın yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturmuştu. İşte 5 Mart yayın akışı ve detaylar
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Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı sorusu 5 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Yayın akışında programın bugün yeni bölümün ekrana geleceği açıklandı ve yayın saati bildirildi.
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TEMİZLİK BENİM İŞİM BUGÜN YOK MU?
Temizlik Benim İşim 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
5 MART FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün13:00 Masumiyet14:30 Temizlik Benim İşim16:15 Zuhal Topal’la Sofrada19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber20:00 Son Yaz00:15 Masumiyet
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KADİR EZİLDİ KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.