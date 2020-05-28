Temel ihtiyaç kredisi ve geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru ekranı.. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi sorgulama sayfası
Temel ihtiyaç kredi sonuçları için internette yapılan araştırmalar nisan ayından bu yana devam ediyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL’lik üç farklı seçenekten birine başvuruda bulunan pek çok kişinin ortak arama konusu ise destek kredisi başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı. Kredi sonuç sorgulama ekranları kadar başvuru ekranları da internette aranan konular arasında. Peki, kamu bankaları temel ihtiyaç kredi sonuçlarını açıkladı mı? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuç sorgulama ekranı
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'a başvuruda bulunan binlerce vatandaş temel ihtiyaç kredisinin sonuçlandığı mesajını bekliyor. Temel ihtiyaç kredisi, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası yapılan değerlendirmeler sonrası vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruların sonuçları SMS ya da internet üzerinden öğrenilebiliyor.
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Temel ihtiyaç kredisi online nasıl sonuçlanır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuç sorgulama sayfası
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz döneme sahip olan temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu alınmaya devam ediliyor. 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liraya kadar tahsis edilen temel ihtiyaç kredisi sorgulama işlemi ise yine Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank internet siteleri üzerinden yapılabiliyor. 0,49 faiz ile geri ödenecek olan temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemi için kişisel bilgiler ve ailenin maddi durumunun belirtilmesi gerekiyor. Peki, Temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi sonuçları sorgulama ekranı nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler >Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama >Başvurularım> Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izlemek yeterli olacak.
Başvuru için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvurunuzdaki son durumu takip edebilir, sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz. ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 10 Nisan haftasında 863.2 milyar liralık kredi veren kamu bankaları 17 Nisan haftasında verdiği kredi miktarını 895.2 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde özel bankaların verdiği kredi 264 milyon lira artış gösterdi. Özel bankaların verdiği kredi 10 Nisan haftasında 523.4 milyar lirayken 17 Nisan haftasında 523.6 milyar lira oldu.
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KAMU bankalarının verdiği kredi bir haftada 32 milyar liralık artış gösterdi. Kamu bankaları 10 Nisan tarihi itibariyle 863.2 milyar liralık kredi vermişti. 17 Nisan tarihi itibariyle verilen kredi miktarı 895.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde özel bankaların verdiği kredi 264 milyon lira artış gösterdi. Özel bankaların verdiği kredi 10 Nisan haftasında 523.4 milyar lirayken, 17 Nisan haftasında 523.6 milyar lira oldu.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 10 Nisan’da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Nisan haftasında 1 trilyon 852 milyar lira oldu. Kredilerin 895.2 milyar lirası kamu bankalarından, 523.6 milyar lirası yerli özel bankalardan ve 433.1 milyar lirası da yabancı bankalar tarafından verildi. Kamu bankalarının 17 Nisan tarihi itibariyle verdiği ticari ve diğer krediler başlığı altında verdiği krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraşa çıktı. Taksitli ticari krediler içinde ihtiyaç kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yükseldi.
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TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ 3.9 MİLYAR
Kamu bankalarının verdiği tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları bir haftada 3.9 milyar lira artış gösterdi. 10 Nisan haftasında 247.4 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları büyüklüğü 17 Nisan haftasında 251 milyar 361 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerindeki artış 5.4 milyar lira oldu. Bu grup içinde konut ve taşıt kredileri büyüklüğü değişmezken, ihtiyaç kredileri 102.8 milyar liradan 108.4 milyar lira çıktı. Böylece en fazla artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Bireysel kredi kartları ise 18.8 milyar liradan 17.4 milyar liraya geriledi.