Temel ihtiyaç kredisi ve geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru ekranı.. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi sorgulama sayfası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 10 Nisan’da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Nisan haftasında 1 trilyon 852 milyar lira oldu. Kredilerin 895.2 milyar lirası kamu bankalarından, 523.6 milyar lirası yerli özel bankalardan ve 433.1 milyar lirası da yabancı bankalar tarafından verildi. Kamu bankalarının 17 Nisan tarihi itibariyle verdiği ticari ve diğer krediler başlığı altında verdiği krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraşa çıktı. Taksitli ticari krediler içinde ihtiyaç kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yükseldi.