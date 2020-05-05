Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Kamu bankaları Coronavirüs virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel temel ihtiyaç destek kredisi veriliyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan vatandaşlar, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın eşit taksitli temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabiliyor. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi, bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır? Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üç kamu bankasının halka sunduğu 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi için başvurular 1 Nisan itibariyle başlamıştı. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın destek kredisi başvuru süreci devam ederken gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Peki, Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
2
Abone Ol
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından öğreniliyor. SMS ile de bilgilendirme yapılabiliyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden takip edebilirsiniz.
3
Abone Ol
Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranı şu şekilde olacak;
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanıyor. Kredi talebinde bulunacak vatandaşlar bu üç bankadan birini seçerek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.