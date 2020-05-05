Üç kamu bankasının halka sunduğu 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi için başvurular 1 Nisan itibariyle başlamıştı. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın destek kredisi başvuru süreci devam ederken gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Peki, Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?