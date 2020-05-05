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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 10:53,

Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?

Kamu bankaları Coronavirüs virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel temel ihtiyaç destek kredisi veriliyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan vatandaşlar, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın eşit taksitli temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabiliyor. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi, bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır? Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır?

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Üç kamu bankasının halka sunduğu 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi için başvurular 1 Nisan itibariyle başlamıştı. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın destek kredisi başvuru süreci devam ederken gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Peki, Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?

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Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından öğreniliyor. SMS ile de bilgilendirme yapılabiliyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden takip edebilirsiniz.

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Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranı şu şekilde olacak;

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanıyor. Kredi talebinde bulunacak vatandaşlar bu üç bankadan birini seçerek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK
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DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

"Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı" kapsamında başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak. Müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebilecek.

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