KAMU bankalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi kredi bir haftada 32 milyar liralÄ±k artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Kamu bankalarÄ± 10 Nisan tarihi itibariyle 863.2 milyar liralÄ±k kredi vermiÅŸti. 17 Nisan tarihi itibariyle verilen kredi miktarÄ± 895.2 milyar liraya yÃ¼kseldi. AynÄ± dÃ¶nemde Ã¶zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 264 milyon lira artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ã–zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 10 Nisan haftasÄ±nda 523.4 milyar lirayken, 17 Nisan haftasÄ±nda 523.6 milyar lira oldu. BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine gÃ¶re, 10 Nisanâ€™da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kredi hacmi 17 Nisan haftasÄ±nda 1 trilyon 852 milyar lira oldu. Kredilerin 895.2 milyar lirasÄ± kamu bankalarÄ±ndan, 523.6 milyar lirasÄ± yerli Ã¶zel bankalardan ve 433.1 milyar lirasÄ± da yabancÄ± bankalar tarafÄ±ndan verildi. Kamu bankalarÄ±nÄ±n 17 Nisan tarihi itibariyle verdiÄŸi ticari ve diÄŸer krediler baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda verdiÄŸi krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yÃ¼kseldi. KOBÄ° kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Taksitli ticari krediler iÃ§inde ihtiyaÃ§ kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yÃ¼kseldi.