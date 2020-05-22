Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Halkbank, Ziraat, VakÄ±fbank 10 bin TL kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±, Halkbank, Ziraat, VakÄ±fbank'tan 10 bin TL kredi baÅŸvurusunu yapan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. Nisan ayÄ±ndan beri baÅŸvurularÄ± alÄ±nan Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi sonuÃ§larÄ±, Ã¼Ã§ bankanÄ±n baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan vatandaÅŸlara veriliyor. Krediler ilk 6 ay Ã¶demesiz olacaÄŸÄ± iÃ§in taksitlendirme 30 ay Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvurusu ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? sorusu da bu kapsamda ihtiyaÃ§ desteÄŸinden faydalanacak olanlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki, Halkbank, Ziraat, VakÄ±fbank 10 bin TL kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte, o konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar...
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6 ay Ã¶demesiz 36 ay vade ve 0,49 faiz oranÄ± ile kullandÄ±rÄ±lacak olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 10 bin TL iÃ§in aylÄ±k 376 TL, 7 bin 500 TL iÃ§in aylÄ±k 282 TL, 5 bin TL iÃ§in aylÄ±k 188 TL, 3 bin TL iÃ§in aylÄ±k 113 TL olarak geri Ã¶denecek.Â TÃ¼m seÃ§eneklerde 36 vade olacak. ÃœÃ§ kamu bankasÄ±nÄ±n nisan ayÄ±ndan bu yana devam eden temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvuruda bulunan binlerce kiÅŸi sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± bekliyor. Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank ve Halkbank'a kredi baÅŸvurusu yapan kiÅŸilere bilgilendirme mesajÄ± gitmeye baÅŸladÄ±. Peki, temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurularÄ± ne zaman sonuÃ§lanÄ±r? Ä°ÅŸte Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank ve Halkbank desktek kredilerinde son durum
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KREDÄ° BAÅžVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi baÅŸvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaÅŸlar iÃ§in sorgulama ekranÄ± ÅŸu ÅŸekilde olacak;
Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler Ã Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama Ã BaÅŸvurularÄ±mÃ OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±
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BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine gÃ¶re 10 Nisan haftasÄ±nda 863.2 milyar liralÄ±k kredi veren kamu bankalarÄ± 17 Nisan haftasÄ±nda verdiÄŸi kredi miktarÄ±nÄ± 895.2 milyar liraya yÃ¼kseltti. AynÄ± dÃ¶nemde Ã¶zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 264 milyon lira artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ã–zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 10 Nisan haftasÄ±nda 523.4 milyar lirayken 17 Nisan haftasÄ±nda 523.6 milyar lira oldu.
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KAMU bankalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi kredi bir haftada 32 milyar liralÄ±k artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Kamu bankalarÄ± 10 Nisan tarihi itibariyle 863.2 milyar liralÄ±k kredi vermiÅŸti. 17 Nisan tarihi itibariyle verilen kredi miktarÄ± 895.2 milyar liraya yÃ¼kseldi. AynÄ± dÃ¶nemde Ã¶zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 264 milyon lira artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ã–zel bankalarÄ±n verdiÄŸi kredi 10 Nisan haftasÄ±nda 523.4 milyar lirayken, 17 Nisan haftasÄ±nda 523.6 milyar lira oldu. BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine gÃ¶re, 10 Nisanâ€™da 1 trilyon 818 milyar lira olan bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kredi hacmi 17 Nisan haftasÄ±nda 1 trilyon 852 milyar lira oldu. Kredilerin 895.2 milyar lirasÄ± kamu bankalarÄ±ndan, 523.6 milyar lirasÄ± yerli Ã¶zel bankalardan ve 433.1 milyar lirasÄ± da yabancÄ± bankalar tarafÄ±ndan verildi. Kamu bankalarÄ±nÄ±n 17 Nisan tarihi itibariyle verdiÄŸi ticari ve diÄŸer krediler baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda verdiÄŸi krediler 615.8 milyar liradan, 643.8 milyar liraya yÃ¼kseldi. KOBÄ° kredileri 289.6 milyar liradan 309 milyar liraya, taksitli ticari krediler 197.7 milyar liradan 212.4 milyar liraÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Taksitli ticari krediler iÃ§inde ihtiyaÃ§ kredisi 189.9 milyar liradan 204.6 milyar liraya yÃ¼kseldi.
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TÃœKETÄ°CÄ° KREDÄ°LERÄ°NDEKÄ° ARTIÅž 3.9 MÄ°LYAR
Kamu bankalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi tÃ¼ketici kredileri ve bireysel kredi kartlarÄ± bir haftada 3.9 milyar lira artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. 10 Nisan haftasÄ±nda 247.4 milyar lira olan tÃ¼ketici kredileri ve bireysel kredi kartlarÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 17 Nisan haftasÄ±nda 251 milyar 361 milyon liraya yÃ¼kseldi. TÃ¼ketici kredilerindeki artÄ±ÅŸ 5.4 milyar lira oldu. Bu grup iÃ§inde konut ve taÅŸÄ±t kredileri bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸiÅŸmezken, ihtiyaÃ§ kredileri 102.8 milyar liradan 108.4 milyar lira Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylece en fazla artÄ±ÅŸ ihtiyaÃ§ kredilerinde yaÅŸandÄ±. Bireysel kredi kartlarÄ± ise 18.8 milyar liradan 17.4 milyar liraya geriledi.
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KREDÄ°YE Ä°LGÄ° YOÄžUN
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiÄŸi Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± tedbirleri doÄŸrultusunda kamu bankalarÄ±nÄ±n sunduÄŸu "Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi", vatandaÅŸa adeta ilaÃ§ gibi geldi.
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6 AY Ã–DEMESÄ°Z 10 BÄ°N TL KREDÄ° BAÅžVURUSU VE SORGULAMA EKRANI
3 kamu bankasÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nacak olan 10 bin TL Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi baÅŸvuru iÅŸlemi, Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank online iÅŸlemler ekranÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸebiliyor. Temel ihtiyaÃ§ kredisi sorgulama iÅŸlemi iÃ§in yine aynÄ± ekranlar kullanÄ±larak bilgi alÄ±nabilecek. 36 ay taksit ve 6 ay Ã¶demesiz olarak tahsis edilecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi 0,49 faiz oranÄ±na sahip olacak.
BaÅŸvuru yapan hanenin gelir durumunun incelenmesi ile birlikte hesaplara tahsis edilen 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip ediliyor. 6 ay Ã¶demesiz olarak Ã§ekilecek olan kredi tutarÄ±, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seÃ§enekleri ile alÄ±nabiliyor.