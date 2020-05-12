Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ekranı: Temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyor.

Kamu bankalarının hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI