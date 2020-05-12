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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 08:15,

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ekranı: Temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama

Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için destek paketi başvurularını alıyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Peki destek kredisi başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar…

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Temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları nereden öğrenilir? sorusu yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” başvuruları şubeye gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi ile ilgili merak edilenler

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

 

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyor.

Kamu bankalarının hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

 

 VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

3TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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