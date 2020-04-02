Temel ihtiyaç kredisi nedir? Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
Üç kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 1 Nisan itibariyle başlatılan temel ihtiyaç kredisi için başvuru süreci devam ediyor. Kendilerine rahat bir nefes aldıracak olan temel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının neticeleneceği tarihi merak ediyor. Peki, Temel ihtiyaç kredisi nedir? Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
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Ülkemizde de vakaları görülmeye başlayan COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalardan biri de temel ihtiyaç kredi oldu. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için temel ihtiyaç kredisini devreye soktu.
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, temel ihtiyaç kredisiyle ilgili şu bilgilendirmede bulundu:“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
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Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir."
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Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.