Temel ihtiyaç kredisi nedir? Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ülkemizde de vakaları görülmeye başlayan COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalardan biri de temel ihtiyaç kredi oldu. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için temel ihtiyaç kredisini devreye soktu.