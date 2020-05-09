Ekonomi Haber GiriÅŸ: 08 MayÄ±s 2020 - 22:00 , 08 MayÄ±s 2020 - 22:00

Temel Ä°htiyaç kredisi desteÄŸi sorgulama! Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank destek kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? sorusunun yanÄ±tÄ± corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle baÅŸlatÄ±lan kredi imkanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. 6 ay Ã¶demesiz ve 36 vade ile Ã¶deme imkanÄ± tanÄ±nan 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± ve Halkbank internet ÅŸubesi Ã¼zerinden temin ediliyor. 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ kredisi kampanya baÅŸvurularÄ± ve baÅŸvuru sorgulama ekranÄ± gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Peki, Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank destek kredisi baÅŸvurusu sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?