Temel Ä°htiyaç kredisi desteÄŸi sorgulama! Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank destek kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? sorusunun yanÄ±tÄ± corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle baÅŸlatÄ±lan kredi imkanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. 6 ay Ã¶demesiz ve 36 vade ile Ã¶deme imkanÄ± tanÄ±nan 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± ve Halkbank internet ÅŸubesi Ã¼zerinden temin ediliyor. 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ kredisi kampanya baÅŸvurularÄ± ve baÅŸvuru sorgulama ekranÄ± gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Peki, Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank destek kredisi baÅŸvurusu sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
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Pandemi dÃ¶nemindeki oluÅŸan olumsuz durumdan etkilenmeme amacÄ±yla Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank tarafÄ±ndan tahsis edilecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi, 0,49 faizle 10 bin TL, 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 3 bin TL olarak kullanÄ±labilecek. 3 kamu bankasÄ±nÄ±n 6 ay Ã¶demesiz olarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ kredisi kampanyasÄ±na baÅŸvurabilmek iÃ§in hane halkÄ±nÄ±n mevcut gelir durumu Ã¶nem arz edecek. Peki, yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r devam eden temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 10 bin lira kredi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR?br> Temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;
Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler >Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama >BaÅŸvurularÄ±m> OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±nÄ± izlemek yeterli olacak.
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6 AY GERÄ° Ã–DEMESÄ°Z, 30 AY Ã–DEME OLACAK
Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.
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FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.