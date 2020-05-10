Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? sorusunun yanÄ±tÄ± corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle baÅŸlatÄ±lan kredi imkanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. 6 ay Ã¶demesiz ve 36 vade ile Ã¶deme imkanÄ± tanÄ±nan 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± ve Halkbank internet ÅŸubesi Ã¼zerinden temin ediliyor. Halkbank, VakÄ±fBank, Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi ne zaman yatar? 3 kamu bankasÄ±nÄ±n 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ kredisine baÅŸvuruda bulunan vatandaÅŸlar bu soruya yanÄ±t arÄ±yor. Temel ihtiyaÃ§ kredisine baÅŸvuru yapan vatandaÅŸlara bilgilendirme mesajlarÄ± gelmeye baÅŸladÄ±. BaÅŸvuru yapan vatandaÅŸlara SMS yoluyla bilgilendirme mesajlarÄ± gidiyor.. HalkbankasÄ±, VakÄ±fBank ve Ziraat BankasÄ± tarafÄ±ndan verilen temel ihtiyaÃ§ kredisinden hane halkÄ± aylÄ±k geliri 5000 lira ve altÄ±nda olan Ã¼cretliler yararlanabiliyor.



