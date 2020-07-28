Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi sonuçları
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından başvuruları alınan kredi uygulamasında hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranları…
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Temel ihtiyaç kredisi uygulaması ile hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından verilen krediye başvuran vatandaşlar sorgulama işlemlerini online olarak yapabiliyorlar. İşte destek kredisi sorgulama ekranı ve detaylar…
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR? Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.