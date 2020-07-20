Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuruları
Temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriyor. İşte detaylar…
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Temel ihtiyaç kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kamu bankaları tarafından hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında başlatılmıştı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuruları sorgulama ekranları…
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR? Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.