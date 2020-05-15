Temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru sonuçlarÄ± sorgulama: Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi sorgulama ekranÄ±!
YapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan ihtiyaÃ§ sahibi kiÅŸilere tahsis edilen Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank ve Halkbank Temel Ä°htiyaÃ§ kredisi, baÅŸvuru iÅŸlemlerini kabul etmeye devam ediyor. Åžu ana kadar binlerce kiÅŸinin yararlandÄ±ÄŸÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralÄ±k seÃ§enekler ile kullanÄ±labiliyor. Peki, Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda yer alan kredi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±
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Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya devam ediyor. 6 ay Ã¶demesiz kredi imkanÄ± sunan Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank, kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, online sistem Ã¼zerinden tamamlanÄ±yor. Temel Ä°htiyaÃ§ kredisi sonuÃ§ ekranÄ±, daha Ã¶nce baÅŸvurularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenler tarafÄ±ndan merakla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki, Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, 10 bin TL 6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvuru ekranÄ± ve konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler...
BÄ°REYSEL TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI SORGULAMA
10 bin lira bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemini tamamlayan pek Ã§ok kiÅŸi, bu kez kredi sorgulama iÅŸlemi iÃ§in bir kez daha sisteme giriÅŸ yapmak istiyor. Ä°ntenet Ã¼zerinden sorgulanabilen Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, kolay adÄ±mlarla tamamlanabiliyor.
Bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. 10 bin liraya kadar tahsis edilen bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in belirli ÅŸartlara uymak yeterli sayÄ±lÄ±yor.
Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.
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FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.