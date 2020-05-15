Ekonomi Haber GiriÅŸ: 15 MayÄ±s 2020 - 10:27 , 15 MayÄ±s 2020 - 10:27

Temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru sonuçlarÄ± sorgulama: Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi sorgulama ekranÄ±!

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan ihtiyaÃ§ sahibi kiÅŸilere tahsis edilen Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank ve Halkbank Temel Ä°htiyaÃ§ kredisi, baÅŸvuru iÅŸlemlerini kabul etmeye devam ediyor. Åžu ana kadar binlerce kiÅŸinin yararlandÄ±ÄŸÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralÄ±k seÃ§enekler ile kullanÄ±labiliyor. Peki, Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda yer alan kredi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±