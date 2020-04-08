Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat, Halkbank ve VakıfBank destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredi' adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat, Halkbank ve VakıfBank destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
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Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanların başvurabileceği temel ihtiyaç kredisi için birçok vatandaş talepte bulundu. Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuran vatandaşlar, şimdi kredilerin hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir
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Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşteriler;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
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GERİ ÖDEME PLANI
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.