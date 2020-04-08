Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat, Halkbank ve VakıfBank destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanların başvurabileceği temel ihtiyaç kredisi için birçok vatandaş talepte bulundu. Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuran vatandaşlar, şimdi kredilerin hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?