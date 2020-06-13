Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ıkn verdiği, 6 ay geri ödemesiz olarak planlanan ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başlatılan temel ihtiyaç kredisine ilgi yoğun oldu. Geçtiğimiz aylarda başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başvuru sonuçlarının onaylanma süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları tarihi araştırıyor. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine milyonlarca kişi başvurdu. Yakın zaman önce başvuruları biten ihtiyaç destek kredisi için şimdi de sonuç tarihi merak konusu oldu. Kamu bankalarına online şekilde başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi de sonuçlara odaklandı. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredi sonuç sorgulama ekranı...
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KREDİLER NASIL ALINACAK?
"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.
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NE KADAR ÖDEME OLACAK?
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
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BAŞVURULAR SONA ERDİ
Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade ederken, 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.
Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.
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SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
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Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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KREDİ GERİ ÖDEME PLANI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
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Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.