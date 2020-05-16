Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ertelemeli Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi sorgulama ekranı
Temel İhtiyaç Kredisi başvuru işlemleri corona virüsünde ekonomik önlemler kapsamında alınmaya devam ediyor. Devlet destekli 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden tamamlanacak. Başvuru işlemlerini önceden tamamlayanlar ise, Temel İhtiyaç Kredisi sonuç ekranını araştırıyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi tahsis edildiğini açıklayan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, kredi başvuru sonuçları bilgisini SMS yoluyla ya da internet bankacılığı vasıtasıyla açıklıyor. Peki, Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, 6 ay ertelemeli Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi sorgulama ekranı...
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank mobil şubeleri üzerinden gerçekleşen kredi başvuru işlemleri, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara tahsis adımına geçiyor. "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” başvuruları şubeye gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki, 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
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Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek..
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
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6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular (1 Nisan) itibarıyla başladı.
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Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltması amacıyla kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, maddi zorluk içindeki vatandaşların kara gün dostu oldu.
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Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.
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İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.