Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru ekranı
Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için temek ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vade ve 0,49 faiz oranı ile kullandırılacak olan temel ihtiyaç destek kredisi, 10 bin TL için aylık 376 TL, 7 bin 500 TL için aylık 282 TL, 5 bin TL için aylık 188 TL, 3 bin TL için aylık 113 TL olarak geri ödenecek.
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Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” başvuruları şubeye gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla kredinin onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgi veriliyor.
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyor. Kamu bankalarının hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.