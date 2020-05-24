Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru ekranı

Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” başvuruları şubeye gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla kredinin onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgi veriliyor.