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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:23,

Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ekranı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi sorgulama

Destek kredisi başvuruları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyor. Başvurular bankaların internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi başvuru ve sorgulama ekranı

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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi araştırılan konular arasında yerini aldı. Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için destek kredisi veriyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştiriyor. İşte temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sonuçları ile ilgili detaylar…

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

3TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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