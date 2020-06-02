Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ekranı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi sorgulama

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi araştırılan konular arasında yerini aldı. Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için destek kredisi veriyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştiriyor. İşte temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sonuçları ile ilgili detaylar…