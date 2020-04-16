Temel ihtiyaç destek kredileri ne zaman onaylanacak? Destek kredisi kimlere veriliyor?
Kamu bankaları vatandaşlara Temel İhtiyaç Destek Kredisi, KOBİ’lere destek kredisi, İşe Devam Desteği, kredi kartlarıyla finansman destekleri sunuyorlar. Temel ihtiyaç destek kredileri için başvuru süreci 1 Nisan itibariyle başladı. Kredi için talepte bulunan vatandaşlar, şimdi onay tarihini merak ediyor. Peki, destek kredisi kimlere veriliyor? Temel ihtiyaç destek kredileri ne zaman onaylanacak?
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1
Koronavirüs salgınıyla birlikte kamu bankaları vatandaşa düşük faizle kredi verirken işletmelere de destekte bulunmaya devam ediyor. Kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası yoğun bir ilgi görüyor. Peki, destek kredisi kriterleri neler? Temel ihtiyaç destek kredileri ne zaman onaylanacak?
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DESTEK KREDİSİ KİMLER ALABİLİYOR?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.
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Temel ihtiyaç destek kredileri ne zaman onaylanacak?
Koronavirüs nedeniyle paraya ihtiyacı olanlara ilişkin olarak kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisi için değerlendirmeler sonuçlanmaya başladı. Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere SMS’le yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.
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6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor. Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.